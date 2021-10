Saints Row : nouvelle vidéo de gameplay sur la conduite et les fusillades en bagnole

Deep Silver nous a déjà permis de découvrir un peu plus de gameplay de Saints Row avec une bande-annonce et une vidéo de GameInformer nous faisant visiter les principaux quartiers de Santo Ileso. Le site associé au mensuel a visiblement d'autres as dans sa manche, car il présente déjà une autre séquence inédite.

Il s'agit d'une vidéo dédiée à la conduite de véhicules et aux fusillades qui leur sont associées. Concrètement, nous pourrons piloter des décapotables, des motos, des buggys et bien d'autres bolides encore plus insolites, avec des mécaniques forcément très arcades. Et pour que nos balades aient un peu plus d'intérêt, il sera possible de tirer depuis l'intérieur et même le toit d'une voiture, afin de faire baisser la jauge de vie clairement affichée de véhicules ennemis.

Encore une fois, graphiquement, ce n'est pas tip-top, mais Volition a un peu de temps pour se rattraper : la date de sortie de Saints Row est calée au 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l'Epic Games Store. Vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € chez Amazon.fr.

