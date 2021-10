Saints Row : c'est un oiseau, c'est un avion, non... c'est notre héros qui vole en wingsuit dans une nouvelle vidéo de gameplay

Les fans de la saga de Volition peuvent se tourner vers GameInformer pour en apprendre davantage sur le prochain Saints Row ce mois-ci. Le site associé au mensuel nous a déjà permis de découvrir rapidement les différents quartiers de Santo Ileso, et d'apprécier le système de conduite et les fusillades en voiture.

Place désormais à une autre séquence de gameplay dédiée à un moyen de locomotion inédit dans la série : le wingsuit. Notre protagoniste personnalisable pourra déployer ses ailes depuis à peu près n'importe quel point en hauteur afin de planer sur de très longues distances. La possibilité de reprendre un peu d'altitude et la vitesse de déplacement ne semblent pas très naturelles, mais le fun devrait être au rendez-vous, pour des sensations de vol façon super-héros.

La date de sortie de Saints Row est calée au 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l'Epic Games Store. Vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € chez Amazon.fr.

