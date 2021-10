Saints Row : nouvel aperçu du gameplay avec une visite de Santo Ileso

Le retour de la saga était attendu et c'est donc avec intérêt que nous avons pu voir pour la première fois le reboot Saints Row avec une cinématique à la gamescom 2021. Une vidéo nous a depuis permis de découvrir les premières images de gameplay, mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur les possibilités du système de jeu et la richesse de l'open world.

GameInformer a ainsi pu partager une courte vidéo avec des plans inédits à Santo Ileso, la région que nous pourrons bientôt explorer. Cette version fantasmée du sud-ouest américain abrite des quartiers désertiques rustiques, des rues urbaines animées et des ruelles éclairées au néon, à visiter à pied, en voiture, à moto, en wingsuit et plus encore. Graphiquement, le rendu ne semble pas au top, mais Volition précise qu'il s'agit de séquences issues d'une build encore en pré-alpha.

Les développeurs vont devoir optimiser tout cela très vite : la date de sortie de Saints Row est calée au 25 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via l'Epic Games Store. Vous pouvez précommander votre exemplaire pour 69,99 € sur Amazon.fr.

