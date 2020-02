Sakura Wars : SEGA dévoile enfin une date de sortie occidentale en vidéo

Paru en fin d'année dernière au Japon, celui qui se faisait jusqu'à présent appeler Project Sakura Wars en Occident (Shin Sakura Wars dans l'Archipel) devait bien voir le jour dans nos contrées au printemps 2020, mais n'avait plus donné de nouvelles depuis son annonce.

Bonne nouvelle, cette période est toujours d'actualité et SEGA dévoile désormais une date de sortie précise pour le JRPG. Ainsi, Sakura Wars verra le jour le 28 avril 2020 en exclusivité sur PS4. L'éditeur rappelle que cet épisode a eu droit à la participation de nombreux talents tels que Tite Kubo, Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito et Shigenori Soejima, et qu'il bénéficiera du doublage japonais d'origine avec des sous-titres en français, anglais, allemand et espagnol. Nous pouvons d'ailleurs profiter d'une bande-annonce doublée dans notre langue pour l'occasion.

Sakura Wars 125,66 € sur Amazon À compter d'aujourd'hui, vous commandez la Brigade des Fleurs L'escadron d'attaque de l'Empire doit défendre Tokyo contre un démon menaçant dans cette aventure fantastique. Composée de soldats en temps de guerre qui se muent en acteurs de théâtre en temps de paix, la Brigade des Fleurs n'est plus que l'ombre d'elle-même et risque d'être dissoute. Vous incarnez Seijūrō Kamiyama, son nouveau capitaine, et il ne tient qu'à vous de renverser la vapeur. Au cours de votre aventure, vous aurez l'occasion d'interagir avec un grand nombre de personnages passionnants grâce au système de dialogues dynamiques « LIPS », qui vous permet de choisir quoi dire et de quelle manière le faire. Cela aura un impact sur vos relations, à la fois sur le champ de bataille et en dehors. Articulé autour de puissants mechas, le système de combat riche en options permet de tirer pleinement avantage des caractéristiques uniques de chacun des membres de l'équipe. Avec ses nombreuses séquences animées et ses personnages passionnants, le jeu vous donnera davantage envie de savoir ce qui se passe par la suite.

Sakura Wars sera commercialisé aux formats physique et numérique, avec une Launch Edition à la jaquette réversible et qui contiendra des autocollants.

