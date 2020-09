Samsung Galaxy Z Fold2 : date de sortie et caractéristiques du smartphone pliable à 2020 €

Pour laisser la place à ses autres produits, Samsung avait décidé de ne pas trop parler du Samsung Galaxy Z Fold2 lors de son dernier Galaxy Unpacked. Il a plutôt eu droit à son propre évènement ce mardi 1er septembre, nous permettant de découvrir officiellement toutes les caractéristiques de cette nouvelle génération de smartphones pliables, après avoir essuyé les plâtres avec le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip (vendu à 990 € sur Amazon).

Écran extérieur composé d'une dalle Super AMOLED de 6,2", écran intérieur Dynamic AMOLED Infinity Flex de 7,6", charnière améliorée, batterie de 4 500 mAh, triple capteur arrière plus performant et usages réinventés, il y a tout pour satisfaire ceux qui sont prêts à mettre la main au porte-monnaie.



Deux écrans, une expérience unique

Il suffit de prendre le Galaxy Z Fold2 en main pour admirer les évolutions dont le smartphone a bénéficié, un peu plus d’un an seulement après la sortie de son prédécesseur, le Galaxy Fold.

C’est d’abord son écran extérieur qui impressionne. Cette dalle Super AMOLED mesure désormais 6,2’’, contre 4,6’’ sur le précédent modèle. Elle permet ainsi de lire facilement des mails, de rédiger des messages à une main, ou encore de regarder des vidéos sans avoir à ouvrir le Galaxy Z Fold2.

Une fois déplié, le smartphone dévoile alors tout son potentiel, en révélant un incroyable écran Dynamic AMOLED Infinity Flex de 7,6’’. Doté de bordures plus fines et affranchi de l’encoche qui accueillait le module photo intérieur du Galaxy Fold, l’écran du Galaxy Z Fold2 occupe la quasi-totalité de la surface du smartphone déplié, pour une immersion ultime. L’appareil photo est désormais intégré dans une discrète bulle, placée sur la partie supérieure droite de la dalle. Cette dernière restitue des couleurs vives, des noirs profonds et des contrastes saisissants, tout en garantissant une fluidité parfaite grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. De plus, l’alliage de verre ultrafin (Ultra Thin Glass) et de polymère qui compose l’écran lui confère une résistance à l’épreuve du temps, tout en garantissant un plus grand confort d’utilisation. Les haut-parleurs AKG qui équipent le Galaxy Z Fold2 et la technologie Dolby Atmos restituent un son puissant, clair et dynamique, qui vient encore renforcer l’immersion.

La charnière à position libre du Galaxy Z Fold2 a elle aussi bénéficié de nombreuses évolutions. Merveille d’ingénierie, elle s’inspire de celle du Galaxy Z Flip, et s’ouvre et se referme en conservant l’angle souhaité par l’utilisateur, ouvrant la voie à de nouveaux usages. Le système de brosses situé dans l’espace entre le smartphone et la charnière empêche quant à lui les poussières et particules de s’y accumuler a été optimisé par rapport à celui du Galaxy Z Flip. Il est plus compact tout en offrant le même niveau de protection.

Usages réinventés et partenariats stratégiques

La charnière à position libre du Galaxy Z Fold2 a été pensée pour élargir le champ des possibles. Elle offre en effet de multiples possibilités à l’utilisateur.

Les deux écrans du Galaxy Z Fold2 révolutionnent en effet la façon de capturer des contenus. En les utilisant simultanément lors de la prise de vue, le photographe et le sujet peuvent tous les deux avoir un aperçu du cadrage grâce au double affichage intérieur et extérieur avec la fonction Dual View. Lorsqu’il est déplié, l’écran extérieur du Galaxy Z Fold2 offre quant à lui la possibilité de réaliser des selfies en haute résolution en utilisant le capteur principal arrière du smartphone.

Placer le Galaxy Z Fold2 en position semi-fermée sur ses tranches (à l’image d’une tente) permet de maintenir un angle idéal pour le visionnage de contenu, sans avoir à tenir le smartphone. De la même manière, en posant le Galaxy Z Fold2 semi-ouvert sur sa face arrière (Flex Mode), l’utilisateur peut prendre des photos ou réaliser des vidéos en dédiant la partie supérieure de l’écran au cadrage, tout en contrôlant l’appareil photo et en visualisant les derniers clichés réalisés sur la moitié inférieure. Cette fonction est rendue possible par l’optimisation de l’interface pour l’écran du Galaxy Z Fold2.

Des applications comme Gmail, YouTube, Spotify ou encore Microsoft 365 ont été spécifiquement optimisées pour l’écran du Galaxy Z Fold2. En s’associant à Google, Samsung offre une interface utilisateur permettant de tirer pleinement profit du potentiel offert par les smartphones pliables. La productivité des possesseurs du Galaxy Z Fold2 se verra quant à elle décuplée grâce au partenariat mis en place entre Samsung et Microsoft.

L’interface unique du Galaxy Z Fold2 a été pensée pour lui permettre de s’adapter aux besoins, usages et habitudes de chaque utilisateur. Véritable tablette de poche, son écran est le plus grand jamais embarqué sur un smartphone. Il peut afficher jusqu’à trois applications simultanément, ou plusieurs fichiers d’une même application, pour une productivité améliorée. Il permet également de glisser-déposer du texte ou un visuel d’un fichier à l’autre. La gestion et l’organisation des différentes fenêtres sont facilitées par l’application Multi-Active Window. L’utilisateur peut aussi associer très simplement deux ou trois applications qu’il utilise fréquemment ensemble, afin de les lancer simultanément en utilisant le raccourci ainsi créé.

Grâce à l’App Continuity, le passage d’un écran à l’autre s’effectue de manière parfaitement fluide et intuitive. En mode portrait ou paysage, les applications basculent automatiquement sur l’écran actif lorsque l’utilisateur ouvre ou referme son Galaxy Z Fold2.

La puissance à l’état pur

Avec le Galaxy Z Fold2, Samsung repousse les limites de l’innovation et de l’ingénierie mobile. Il est conçu pour couvrir les utilisations les plus intensives. Le Galaxy Z Fold2 embarque le dernier processeur Snapdragon 865+, pour des performances hors du commun et 256 Go de stockage. Ses deux batteries offrent une autonomie totale de 4500 mAh. En complément, la charge Ultra Rapide, permet de travailler, consulter des contenus ou encore jouer toute la journée sans avoir à se soucier de l’autonomie du smartphone. Le Galaxy Z Fold2 est également doté de la charge sans fil et de la fonction Partage d’énergie.

Le triple capteur arrière est composé d’un module grand angle (12MP, f/1.8), d’un capteur ultra-grand-angle (12MP, f/2.2) et d’un téléobjectif (12MP, f/2.4). Les capteurs de 10 MP (f/2.2) situés en façade et sur l’écran principal permettent de se filmer ou de prendre des selfies, que le smartphone soit ouvert ou replié. Il est équipé du mode Single Take et son Mode Nuit garantit des clichés réussis même en conditions de basse luminosité. Le Galaxy Z Fold2 peut également filmer en 4K à 60 images/seconde avec ses capteurs avant et arrière.

Le Galaxy Z Fold2 peut par ailleurs être connecté sans fil à une Smart TV grâce au nouveau mode DeX, permettant de gérer deux écrans simultanément.

Compatible 5G, il fera bénéficier à ses utilisateurs de vitesses de connexion ultra-rapides dès son déploiement en France.