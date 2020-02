Samurai Shodown : une bande-annonce tranquille, mais perçante pour Mina Majikina, datée et imagée

Désormais disponible sur PS4, Xbox One, Switch (au Japon) et Stadia, Samurai Shodown s'est déjà vu agrémenté d'une première saison de combattants additionnels en DLC, Wan-Fu étant venu conclure la Saison 1 en décembre.

Le mois dernier, le Season Pass 2 a été en grande partie détaillé à l'occasion de l'EVO Japan, et le premier personnage qui sera diffusé fait désormais parler de lui. La ravissante Mina Majikina (doublée par Yui Ishikawa) ouvrira le bal d'ici quelques jours, alors SNK a mis en ligne sa bande-annonce où nous pouvons apprécier son gameplay à base de tir à l'arc, ce dernier possédant une lame pour asséner des coups tranchants au corps à corps. Il sera possible de l'obtenir contre 5,99 € ou au sein du Season Pass 2 vendu 19,99 €. En Europe, elle fera son apparition le 27 février sur Xbox One et Switch, puis le 3 mars sur PS4.

Dans les prochains mois, Samurai Shodown accueillera également Sogetsu Kazama, Iroha et un combattant mystère.

