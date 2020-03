Samurai Shodown : de l'eau et du sang dans la bande-annonce tranchante de Sogetsu Kazama, daté et imagé

Après une première saison de contenu ayant accompagné la sortie de Samurai Shodown sur PS4 et Xbox One en juin 2019, c'est une deuxième salve de personnages qui a depuis été lancée, arrivant également sur Switch et Stadia. C'est Mina Majikina qui a ouvert le bal du Season Pass 2 le mois dernier, et la belle sera rejointe prochainement par Sogetsu Kazama.

SNK a en effet diffusé la bande-annonce du personnage, que nous pourrons obtenir contre 5,99 € à l'unité ou bien à travers ce deuxième pass saisonnier lui vendu 19,99 €. L'attente sera de courte durée pour mettre en pratique ses techniques aqueuses au sabre, puisque sa date de sortie a été fixée au 1er avril en Amérique du Nord et le lendemain en Europe et au Japon. Quelques visuels ont également été partagés, à retrouver en page suivante.

Reste à savoir désormais quand les joueurs PC pourront eux aussi se le procurer, la version destinée à l'Epic Games Store devant paraître au printemps, sans plus de précision. Par la suite, Iroha et un combattant mystère se joindront également à la fête.