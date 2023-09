Samurai Shodown : SNK ne tient toujours pas ses promesses, une fonctionnalité attendue encore repoussée

Sorti en 2019, Samurai Shodown remettait aux goûts du jour la célèbre licence de versus fighting de SNK et a ensuite eu droit à un suivi jusqu'à l'été 2021, avec pas moins de trois Season Pass, qui s'était conclu avec l'ajout de Baiken. L'année dernière, durant l'EVO 2022, les développeurs avaient annoncé une excellente nouvelle, à savoir l'implémentation à venir du rollback netcode, une bonne manière de redonner vie au multijoueur en ligne au sein de la communauté. Il était alors question du printemps 2023, mais il y a eu pas mal de complications depuis. Aux dernières nouvelles, il devait finalement être ajouté en ce mois de septembre, sauf que nous sommes le 30 et qu'il n'est toujours pas là. Rassurez-vous, le projet est toujours en cours et SNK a pris la parole cette semaine pour nous tenir au courant.

La mise à jour du rollback netcode est donc à nouveau reportée, cette fois sans fenêtre de lancement communiquée, ce qui n'est pas plus mal au final. Difficile de savoir s'il sortira d'ailleurs cette année, car un nouveau CBT est prévu pour octobre sur PC et les développeurs aviseront ensuite. Il faut croire que l'implémentation est plus compliquée que prévu.

Pour garantir que la mise à jour du rollback netcode de Samurai Shodown soit de la plus haute qualité, nous avons décidé de repousser sa sortie par rapport à la fenêtre de lancement septembre 2023 précédemment prévue. Nous sommes profondément désolés de ce retard supplémentaire, car nous savons que vous êtes nombreux à attendre ces nouveautés avec impatience. Conformément au changement de date de sortie et à notre engagement continu en faveur de l'assurance qualité, nous prévoyons d'organiser un autre bêta test communautaire sur Steam en octobre de cette année. Plus d'informations sur le test seront fournies dès qu’elles seront disponibles. La nouvelle fenêtre de publication du rollback netcode sera annoncée en temps utile, en attendant les résultats du test ci-dessus. Merci de votre soutien alors que nous faisons de notre mieux pour faire de Samurai Shodown une expérience en ligne plus agréable et plus fluide pour tous. Nous apprécions vraiment votre soutien continu et votre enthousiasme.

Pour rappel, le rollback netcode de Samurai Shodown est attendu dans les versions PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam), mais pas sur Switch. Vous pouvez l'acheter à partir de 13,42 € sur Amazon dans son édition de base, sachant qu'une Special Edition sur Xbox avec une partie des DLC est aussi en vente à 28,02 €.