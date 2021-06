Samurai Shodown : Shiro Tokisada Amakusa dévoile son gameplay raffiné en vidéo

Cette semaine, pas de nouvelle annonce de personnage pour The King of Fighters XV de la part de SNK, qui vient d'ailleurs d'annoncer son report, car c'est l'autre jeu de combat du moment du studio qui est à l'honneur, Samurai Shodown. En effet, nous avions appris en mai dernier que Shiro Tokisada Amakusa serait le prochain personnage jouable du Season Pass 3 et il nous montre désormais ce dont il est capable en vidéo.

C'est sur un air bien rock'n roll qu'est introduit ce personnage récurrent de la licence, doublé par Shusaku Shirakawa. Shiro Tokisada Amakusa est un adepte de l'affrontement à distance via son orbe magique, qu'il manie avec une élégance rare.

Suite à sa sortie le 14 juin prochain, vendu à l'unité 5,99 €, il ne restera alors plus qu'un mystérieux combattant tout droit venu de Guilty Gear pour compléter ce Season Pass 3 coûtant 19,99 €, permettant d'ores et déjà d'obtenir Cham Cham et Hibiki Takane.

Samurai Shodown est pour rappel disponible sur PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (EGS) et Stadia, et sortira également sur Steam le 14 juin. Vous pouvez l'acheter 19,99 € sur Amazon dans son édition de base.