Scorn : les notes très disparates de la presse spécialisée anglophone

Après des années d'attente, c'est aujourd'hui que sort Scorn, un jeu d'horreur nous plongeant dans des décors inquiétants fortement inspirés par les œuvres de H.R. Giger. Le titre d'Ebb Software est disponible sur PC et Xbox Series X|S, et la presse spécialisée anglophone livre son verdict.

Dire que tout le monde n'est pas d'accord sur la qualité de Scorn serait un euphémisme. Les notes sont variées, allant d'avis très positifs à des ressentis bien plus ternes. L'atmosphère est le seul point qui met tout le monde d'accord, elle est glauque et donc réussie, mais certains testeurs soulignent la présence d'énigmes vraiment ennuyeuses, de combats frustrants, la présence de pas mal de bugs gênants, une durée de vie très courte et surtout un manque de sensations vraiment horrifiques.

Scorn est pour rappel disponible sur PC et Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Vous pouvez vous abonner à la version Ultimate contre 12,99 € par mois via Amazon.