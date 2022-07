SCUF Reflex : une gamme de manettes de compétition personnalisable à souhait pour PlayStation 5 et Windows !

SCUF Gaming a mis en vente, en mai dernier, une nouvelle gamme de manettes hautes performances et dédiées à la PlayStation 5 (et Windows par le biais de la compatibilité). Cette gamme comprend trois modèles : Reflex, Reflex Pro et Reflex FPS.

Elles proposent toutes des composants personnalisables au moment de la commande sur le site officiel, dont la coque, le pavé tactile, le kit de boutons et les gâchettes :

32 couleurs de coque ;

9 couleurs de pavé tactile ;

9 couleurs de bas de face avant ;

6 couleurs de kit de boutons ;

4 couleurs de joystick ;

2 formes de joystick ;

2 hauteurs de joystick ;

2 styles de gâchettes ;

7 couleurs de gâchettes et de bumpers ;

7 couleurs de D-pad ;

5 couleurs pour les boutons Créer/Options ;

2 couleurs pour le bouton Accueil.





« La manette est une extension du joueur, elle lui permet de maximiser ses performances et d’affirmer sa personnalité. Ces nouvelles options SCUF Reflex vous permettent de créer et de concevoir une manette Reflex adaptée à votre style unique avec un large éventail de coques, de variations de joystick, de couleurs de finition et bien plus encore », explique Diego Nunez, Vice-président du marketing gaming chez CORSAIR. « La communauté PS5 mérite une manette qui répond à ses besoins en matière de gaming et aux standards qu’elle attend des produits SCUF. La Reflex a été créée pour cela. Il ne vous reste plus qu’à la personnaliser selon vos goûts. »

Compatible PS5 et Windows 7+, les manettes SCUF Reflex sont disponible à partir de 219,99 € en exclusivité sur le site officiel de SCUF Gaming. Nous avons reçu un exemplaire et nous publierons rapidement son unboxing et son test.