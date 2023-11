NVIDIA : le DLSS et Reflex débarquent dans un tas de nouveaux jeux

NVIDIA continue de mettre en avant ses technologies pour les joueurs PC, de nombreux titres ont récemment eu droit à des mises à jour pour introduire le DLSS et Reflex, mais avant cela, le constructeur annonce qu'un nouveau pilote Game Ready est désormais disponible, pour utiliser le DLSS 3 dans Starfield et Call of Duty: Modern Warfare III.

NVIDIA annonce également que Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin et The Lord of the Rings : Return to Moria prennent désormais en charge le DLSS. Au passage, World of Warcraft: The War Within bénéficiera de Reflex pour réduire la latence. Le constructeur détaille tout cela :

Starfield Beta avec DLSS 3

:



La mise à jour beta Steam de Starfield est désormais disponible avec le DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution, Deep Learning Anti-aliasing (DLAA) et NVIDIA Reflex Low Latency, avant la sortie officielle de la mise à jour à une date ultérieure.

L'actualité des jeux de DLSS cette semaine comprend

:

Le Seigneur des Anneaux : Return to Moria - Disponible dès maintenant avec le DLSS 2, les joueurs GeForce RTX peuvent augmenter les paramètres et profiter des taux de trame les plus rapides grâce à l'inclusion dès le premier jour du DLSS 2, qui augmente les performances de 2,5 fois en moyenne en 4K.

- Entre en beta ouverte le 16 novembre avec DLSS 2 (disponible en Chine continentale, à Hong Kong, Macao, Taïwan et au Japon uniquement). Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin - Lancement le 17 novembre avec DLAA et DLSS 2.

NVIDIA Reflex pour World of Warcraft: The War Within :

Lors de la BlizzCon 2023, Blizzard Entertainment a annoncé The Worldsoul Saga, comprenant trois extensions à venir pour le jeu en ligne massivement multijoueur acclamé par la critique, World of Warcraft. Les joueurs commenceront leur aventure profondément sous la surface dans l'extension World of Warcraft: The War Within, dont la sortie est prévue pour 2024. World of Warcraft: Midnight et World of Warcraft: The Last Titan viendront compléter une saga en trois parties qui appelle les joueurs à rentrer chez eux pour sauver Azeroth.

NVIDIA Reflex a déjà réduit la latence du système pour des millions de joueurs de World of Warcraft, et pour ceux qui reviennent au jeu pour The War Within, ou qui entrent à nouveau dans le monde d'Azeroth, Reflex fournira la meilleure latence du système pour les propriétaires de GeForce RTX et réduira la latence du système jusqu'à 26 % pour les utilisateurs de la série GeForce GTX 900.

NVIDIA Reflex continue également à être adopté rapidement, World of Warcraft: The War Within rejoint la liste des jeux qui ont récemment ajouté la prise en charge de Reflex :

Alan Wake 2 - Disponible dès maintenant avec le Ray Tracing complet, Reflex et DLSS 3.5

Game Ready pour Call of Duty: Modern Warfare III :

Notre dernier pilote Game Ready apporte une expérience définitive dans Call of Duty : Modern Warfare III, avec NVIDIA DLSS 3, NVIDIA DLAA et NVIDIA Reflex. De plus, la mise à jour beta Steam de Starfield est désormais disponible avec DLSS 3, DLAA et NVIDIA Reflex, avant sa sortie officielle à une date ultérieure.

Dans chaque mode, les joueurs GeForce peuvent accélérer les taux de trame jusqu'à 1,8 fois avec le DLSS alimenté par l'IA, ou maximiser la qualité de l'image avec le DLAA. Le gameplay devient encore plus réactif grâce à l'intégration de NVIDIA Reflex dans Call of Duty : Modern Warfare III.

Avec les taux de trame élevés de DLSS et la faible latence de Reflex, les joueurs compétitifs bénéficient d'une expérience définitive sur les PC et portables GeForce RTX 40.