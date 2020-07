Sea of Thieves : le Halo Spartan Ship Set en kit à débloquer gratuitement grâce aux Twitch Drops

Sea of Thieves a encore la côte et est régulièrement mis à jour, pour le plus grand bonheur des amateurs de l'expérience multijoueur. Rare fait d'ailleurs régulièrement plaisir à sa communauté avec des éléments de personnalisation thématiques inspirés des licences phares de Xbox, comme avec le Halo Spartan Ship Set offert lors de la gamescom de l'année dernière.

Et alors que Halo Infinite va faire son grand retour médiatique lors du Xbox Games Showcase, nous allons avoir une nouvelle chance de récupérer ce même ensemble inspiré de la saga de 343 Industries. En suivant des streams Twitch de Sea of Thieves chaque jour entre demain et la fin du mois, vous pourrez récupérer des parties du Halo Spartan Ship Set pour vos parties en ligne grâce aux Twitch Drops. Il faut tout de même rester connecté plus de 30 minutes par jour et croiser les doigts pour débloquer les précieux sésames, et avoir ses comptes Microsoft et Twitch liés.

24 juillet - Spartan Wheel

25 juillet - Spartan Hull

26 juillet - Spartan Sails

27 juillet - Spartan Capstan

28 juillet - Spartan Flag

29 juillet - Spartan Cannons

30 juillet - Spartan Figurehead

Pour rappel, Sea of Thieves est disponible en Édition Anniversaire pour 19,99 € chez Amazon.