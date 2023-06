Senua's Saga: Hellblade II nous en met plein la vue avec une impressionnante cinématique

krillin_kienzan Wrote: Mais en fait quand est ce qu'on voit le jeu?

Non parce que ça fait des années et à part des cinématiques, certes belles, et une vidéo de "gameplay" ou le joueur n'a rien a faire à par regarder ou presque je saisis pas.

Le premier était pas désagréable mais il va falloir montrer le vrai jeu au bout d'un moment.

J'avoue que plus le temps passe, plus ça sent mauvais. Soit Microsoft a dévoilé beaucoup trop tôt le jeu histoire d'avoir quelque chose à montrer soit le jeu et les équipes pataugent...Surtout que "la vidéo a été réalisée avec le moteur graphique du jeu et capturée sur Xbox Series" ça ne veut strictement rien dire. En gros ils font croire que le jeu peut ressembler à ça, alors que quand il faudra gérer l'IA des ennemis, les effets, la profondeur de champ et les mouvements du joueur ça sera très différent (comme le principe de la vidéo de Spiderman 2 diffusé au tout début "capturée sur PS5" comparé à ce qu'on a vu il y a peu).Le jeu peut clairement être un atout de fou pour Microsoft, mais toute la com est bancale autour, et ils passent du temps à nous montrer globalement... rien. Et la date "2024" fait tout aussi peur, ça sent juste le "placeholder" suffisamment vague pour être repoussé à 2025, voir pire...