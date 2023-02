Shigeru Miyamoto n'aime pas être « le Spielberg du jeu vidéo »

Shigeru Miyamoto est un concepteur de jeux vidéo légendaire, il a à son actif la co-création de franchises comme Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong ou encore Star Fox. Et en 1996, avant le lancement de Super Mario 64, le TIME le comparait à Steven Spielberg, créant des œuvres cultes pour toute une jeune génération.

Le surnom du « Spielberg du jeu vidéo » est resté au fil des années, mais Shigeru Miyamoto ne l'aime pas trop. C'est ce que le concepteur japonais a avoué lors d'un long entretien avec GameSpot, dans lequel le journaliste comparait Nintendo à Disney. Il faut dire qu'en plus des jeux vidéo, le studio nippon a désormais un parc d'attractions, et la sortie de Super Mario Bros. Le Film se fera dans quelques semaines. Shigeru Miyamoto déclare ainsi :

Comme vous l'avez dit, j'ai aussi été appelé le Spielberg du monde du jeu vidéo, mais je n'aime pas vraiment ça. Je suis Miyamoto. Miyamoto est Miyamoto et Nintendo est Nintendo. Cependant, je me sens honoré d'être comparé à Disney. Mais cela étant dit, plutôt que de comparer Nintendo à Disney, je pense que Disney, dans une certaine mesure, en particulier pour les familles, représente un sentiment de réconfort. J'ai l'impression que Nintendo est bien connu pour les jeux vidéo et que les jeux vidéo ne sont généralement pas synonymes de réconfort. Mais Nintendo est associé aux jeux vidéo et le fait que Nintendo soit ensuite comparé à Disney me donne vraiment la confiance que nous sommes arrivés à un point où nous pouvons amener Nintendo au concept de réconfort et peut-être donner ce réconfort. C'est donc quelque chose que j'ai vraiment l'impression que nous avons pu réaliser et dont je suis heureux.

Ce qui semble certain, c'est que Shigeru Miyamoto n'est pas encore prêt à prendre sa retraite.