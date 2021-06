Shin Megami Tensei V : une date de sortie et des informations en fuite suite à une bourde ?

L'arrivée de Shin Megami Tensei V a été annoncée dès 2017 par un teaser et a été confirmée pour 2021 par une autre vidéo l'été dernier. Ce sont littéralement les 2 seules apparitions officielles du jeu de rôle exclusif à la Nintendo Switch, dont nous ne savons encore pas grand-chose.

Le voile pourrait cependant bientôt être levé sur le projet, probablement lors du Nintendo Direct de l'E3 2021. Mais ce que Atlus avait prévu d'y présenter a peut-être déjà fuité, pour changer... Persona Central, site d'actualité réputé sur la saga SMT et ses spin-offs, affirme en effet que le site officiel du jeu a été temporairement mis à jour avec des informations inédites, avant d'être remis à la normale. Il aurait été accessible pendant 15 minutes dans une version qui permettait d'apercevoir du texte inédit, mais pas de visuels. Voici ce qui y figurait.

Déjà, l'histoire de Shin Megami Tensei V tournerait autour d'un étudiant à la vie tout à fait normale, qui va se retrouver propulsé dans un monde parallèle, Da'ath. Il va y fusionner avec un personnage étrange pour devenir un Naobino, un être de légende au cœur du conflit entre anges et démons. Des démons, il y en aura dans cette aventure, car plus de 200 créatures du genre seraient visibles, dont plusieurs inédites dessinées par Masayuki Doi, le character designer de la série. Nos pouvoirs de Naobino et ceux des démons pourront être utilisés contre les forces du mal pour aller au bout de notre quête, et explorer un scénario aux fins multiples.

Le site faisait à priori aussi mention d'une Limited Edition à 14 800 ¥ comprenant un objet à l'effigie du Naobino, la musique sur CD et plus encore. Et il indiquait surtout une date de sortie japonaise, qui pourrait concerner l'international : le 11 novembre 2021. Il faudra attendre encore 2 semaines pour que tout cela soit confirmé, mais il faut avouer que ce leak semble crédible pour le moment. D'ici là, vous pouvez vous procurer Shin Megami Tensei III Nocturne HD pour 49,99 € sur Amazon.fr.