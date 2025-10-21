Silent Hill : Konami explique pourquoi il a dévoilé autant de jeux en avance

En octobre 2022, Konami a organisé sa première Transmission dédiée au grand retour de la franchise Silent Hill, alors au placard depuis une dizaine d'années. Le studio japonais n'avait pas fait les choses à moitié avec l'annonce de Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f, Silent Hill: Townfall, Silent Hill: Ascension et Return to Silent Hill. Le film de Christophe Gans sortira en tout début d'année prochaine, la série interactive a déçu les fans, mais les joueurs ont pu se délecter de Silent Hill 2 Remake il y a un an, puis de Silent Hill f le mois dernier.

Trois jeux d'un coup pour rassurer les fans





Trois ans après cette Transmission, tous les projets n'ont pas encore vu le jour. Mais pourquoi Konami a-t-il dévoilé autant de jeux d'un coup ? Eh bien le producteur de la franchise Motoi Okamoto a répondu à cette question sur X/Twitter. Konami aurait pu se contenter d'annoncer Silent Hill 2 Remake, de jauger la hype des joueurs et de lancer d'autres projets par la suite. Mais non, le studio japonais a voulu montrer d'emblée sa volonté de relancer la franchise Silent Hill en officialisant plusieurs projets, même si certains ont mis des années à voir le jour. Motoi Okamoto déclare ainsi :

Nous ne voulions pas annoncer un seul remake, un remake dit « wait-and-see ». Je voulais que les gens comprennent notre sérieux dans la relance de la série. Développer un remake et un nouveau jeu simultanément comporte évidemment des risques, mais je voulais montrer que nous étions sérieux. L'avenir d'une série ne se laisse entrevoir qu'à l'annonce d'un nouveau titre. Les utilisateurs ne seront pas enclins à s'engager dans une licence s'ils n'y voient pas d'avenir. Si l'entreprise attend de voir comment les choses évoluent, les utilisateurs attendront aussi. L'entreprise doit montrer son sérieux, afin que les utilisateurs puissent véritablement s'enthousiasmer. C'est normal.

Silent Hill franchit un cap important





La stratégie fonctionne, car Silent Hill 2 Remake s'est écoulé à plus de 2,5 millions d'exemplaires en un an, tandis que Silent Hill f a séduit un million de joueurs dès sa sortie, permettant à la franchise d'enfin dépasser les 10 millions de jeux vendus. Désormais, les joueurs attendent Silent Hill: Townfall, ainsi que Silent Hill Remake.

