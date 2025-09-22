Silent Hill f : « J'avais le pressentiment que les critiques seraient mitigées », le producteur s'exprime sur les notes du jeu

Motoi Okamoto est en charge de la franchise Silent Hill depuis qu'il a rejoint Konami en 2019. Le Japonais a produit les derniers volets de la saga, que ce soit Silent Hill: Ascension, SH: The Short Message, SH2 Remake ou encore Silent Hill f, qui sortira cette semaine. Le producteur avait la pression : c'est le premier titre majeur et inédit depuis Silent Hill: Downpour et l'accent a été mis sur les combats, ce qui n'était pas le cas avant.

Le producteur commente les notes de Silent Hill f





Autant dire que Motoi Okamoto attendait avec appréhension la levée de l'embargo et les notes de la presse. Finalement, malgré quelques défauts, Silent Hill f a séduit la presse spécialisée et le survival-horror obtient une moyenne de 85/100 sur Metacritic. L'occasion pour le producteur de prendre la parole sur X/Twitter :

Je suis ravi qu'il ait obtenu un Metascore de 86 (la note a baissé depuis la publication du message, ndlr), soit le même score que le remake de Silent Hill 2. J'avais le pressentiment que les critiques seraient mitigées, car il présente de nombreux aspects difficiles, comme le fait de se dérouler au Japon, une histoire écrite par Ryuukishi-sensei et une conception centrée sur le combat, mais je suis très reconnaissant qu'il ait reçu autant d'éloges. Malgré des critiques mitigées, l'histoire a été saluée par presque tous les médias. C'était donc une bonne décision de confier son écriture à Ryukishi-sensei. Je pense que c'est une œuvre à recommander aussi bien aux fans de Ryukishi-sensei qu'aux fans de Silent Hill.

Quel est le Silent Hill le mieux noté ?





Silent Hill f casse les codes de la franchise de Konami, mais cela paye. C'est le jeu le mieux noté de la saga par Famitsu et l'un des meilleurs opus de la licence selon les notes moyennes de Metacritic :

Silent Hill (1999) : 86/100

(1999) : 86/100 Silent Hill 2 (2001) : 89/100

(2001) : 89/100 Silent Hill 3 : 85/100

: 85/100 Silent Hill 4: The Room : 76/100

: 76/100 Silent Hill: Origins : 78/100

: 78/100 Silent Hill: Homecoming : 70/100

: 70/100 Silent Hill: Shattered Memories : 79/100

: 79/100 Silent Hill: Downpour : 64/100

: 64/100 Silent Hill 2 Remake : 86/100

: 86/100 Silent Hill f : 85/100

Silent Hill f écope ainsi de la même note que Silent Hill 3, avec un seul point de moins que Silent Hill 2 Remake, mais le Silent Hill 2 original reste le jeu le mieux noté de la franchise sur Metacritic.

Quand sort Silent Hill f ?





La date de sortie de Silent Hill f est fixée au 25 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 56 € chez Leclerc.

