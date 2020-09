Small World of Warcraft : le jeu de société à Azeroth est disponible

En mai dernier, Days of Wonder annonçait un partenariat avec Blizzard pour proposer aux joueurs Small World of Warcraft, un jeu de plateau basé sur l'univers fantastique du plus célèbre des MMORPG, et qui donne au passage un joli jeu de mots avec les autres jeux de société Small World.

Après quelques semaines d'attente, ça y est, Small World of Warcraft est disponible en boutique. Les joueurs peuvent donc s'amuser de deux à cinq personnes et retrouver les races mythiques de la Horde et de l'Alliance pour contrôler Azeroth. Pour cela, il faudra conquérir des lieux cultes de ce monde fantastique et collecter des artefacts. Adrien Martinot, responsable du studio Days of Wonder, déclare :

Travailler avec Blizzard a été une expérience incroyable. Pas seulement, car notre vision du jeu concordait, mais également grâce au travail créatif qui a été intense et très enrichissant. Blizzard nous a permis d’explorer en profondeur l’univers riche de Warcraft et je suis impatient de voir le résultat entre les mains des fans de World of Warcraft.

Days of Wonder précise qu'une parte de Small World of Warcraft dure entre 40 et 80 minutes en fonction du nombre de joueurs, et la boîte inclut « 6 plateaux recto verso, 16 tuiles de peuples Warcraft, 182 pions de peuples et 15 pions Murlocs, 20 tuiles de Pouvoirs spéciaux, 5 aides de jeux, 12 artefacts et lieux légendaires, 10 tuiles montagne, 9 Murs de Feux Follets, 4 pions Harmonie, 12 bombes, 1 Champion, 10 Forts, 2 Objectifs militaires, 5 Bêtes, 6 Tours de Garde, 110 jetons de victoires, 1 dé de renforts, 1 piste de score, 1 compte-tour, 1 livret de règles et 1 règle de variante par équipe ». Small World of Warcraft est disponible dès maintenant contre 54,99 € à la Fnac.