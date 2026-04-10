Snack World: Reloaded, le jeu Switch de 2020 a déjà droit à un remake !

Ooh ! Je sens une énorme surprise !





Contrairement à ce que nous pensions, le Level-5 Vision 2026 Craftsmanship a finalement proposé quelques annonces surprises, bien qu'elle n'ait visiblement pas plu à tout le monde si nous en croyons les nombreuses réactions négatives sur les réseaux... Parmi elles, c'est un retour pour le moins inattendu de SNACK WORLD: Mordus de donjons – Gold qui nous a été proposé avec le très simplement nommé Snack World: Reloaded, qui est décrit comme étant un remake, à la limite d'un nouveau jeu selon Akihiro Hino.

Cela a de quoi surprendre, car nous n'avons pu le découvrir qu'en février 2020, mais il faut rappeler que la version Switch était sortie en avril 2018 au Japon, améliorant elle-même le titre d'origine paru en août 2017 sur 3DS dans l'Archipel. Ce n'est donc pas pire que d'autres projets pourtant acclamés. De plus, cette déclinaison améliorée se destine à de nouvelles plateformes, à savoir les PS5, Switch 2 et PC (Steam), et n'a pour le moment aucune période de sortie indiquée, sa première bande-annonce teaser insistant bien sur le fait qu'il s'agit de visuels d'un jeu en développement. Oui, Level-5 a clairement appris de ses erreurs et préfère désormais ne pas trop se mouiller avec les dates.

De premiers détails prometteurs





Comme précisé lors de la présentation et sur le site officiel, les graphismes ont été améliorés et cela se voit clairement, avec un monde dont la 3D ressort davantage. Il faut dire que les limitations de la caméra semblent avoir été retirées aussi bien en ville que dans la nature, changeant forcément la manière d'aborder les affrontements. Le gameplay et les commandes ont également été revus, mais ce n'est évidemment pas aussi notable au premier coup d'œil.

De plus, un nouveau mode permettra d'incarner le protagoniste de l'anime, Chup, qui jusqu'alors pouvait simplement servir de compagnon à notre avatar, et ainsi découvrir l'histoire de son point de vue. Est-ce que la série fera son retour pour l'occasion sur les écrans de l'Archipel ? Il faut dire que tout un écosystème avec des jouets NFC avait mis en place dans le pays, une sacrée manne financière si le public est réceptif. Enfin, le CEO a évoqué des changements apportés au scénario, reste à voir de quoi il s'agit.

Snack World: Reloaded est attendu dans le monde entier, la communauté internationale peut donc se réjouir et l'attendre avec impatience.

L'original est lui toujours disponible sur l'eShop, l'édition physique se faisant rare... Si besoin, des cartes Nintendo eShop sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

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