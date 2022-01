SNK vs. Capcom: Card Fighters' Clash, le jeu NeoGeo Pocket Color débarque sur Switch

En 1999 sortaient SNK Card Fighters' et Capcom Card Fighters', des jeux de cartes à collectionner alors disponibles sur la NeoGeo Pocket Color. Eh bien, les deux titres sont de retour en 2022 dans une compilation exclusive à la Nintendo Switch qui débarque sur l'eShop dès maintenant.

SNK vs. Capcom: Card Fighters' Clash est dont un jeu de cartes à collectionner où deux joueurs s'affrontent avec des cartes représentant les personnages des franchises des deux studios japonais, comme Terry, Nakoruru, Marco, Ryu, Chun-Li ou encore Mega Man. Au total, ce sont 300 cartes qui sont disponibles, pour la bataille et les actions de soutien. Les joueurs peuvent bien évidemment construire leurs decks personnalisés, échanger des cartes entre les versions SNK et Capcom du jeu, et même utiliser des données de sauvegarde individuelles pour opposer les deux versions. Il est également possible de jouer à la version japonaise en plus de la version anglaise, mais impossible d'échanger les cartes en passant de l'une à l'autre.

SNK vs. Capcom: Card Fighters' Clash est disponible dès aujourd'hui sur l'eShop de la Nintendo Switch contre 7,99 €, vous pouvez retrouver des cartes prépayées sur Amazon.