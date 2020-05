MAJ SNK Gals' Fighters publié puis retiré de l'eShop en Europe

SNK Gals' Fighters, paru il y a tout juste vingt ans sur la Neo-Geo Pocket Color, fût le premier jeu de l'éditeur à regrouper plusieurs personnages issus de ses meilleures licences. Petite particularité, , paru il y a tout juste vingt ans sur la Neo-Geo Pocket Color, fût le premier jeu de l'éditeur à regrouper plusieurs personnages issus de ses meilleures licences. Petite particularité, le roster est entièrement composé de personnages féminins.

Cette version 2020 accueille, de base, huit combattantes : Mai Shiranui (Fatal Fury 2), Athena Asamiya (Athena), Yuri Sakazaki (Art of Fighting 2), Leona Heidern (The King of Fighters '96), Shermie (The King of Fighters '97), Nakoruru (Samurai Shodown), Shiki (Samurai Shodown 64) et Akari Ichijou (The Last Blade). Deux autres sont à débloquer (Whip de The King of Fighters '99 et Yuki Kushinada de The King of Fighters '97) ainsi qu’un boss non jouable (Miss X de The King of Fighters '95). Chacune de ces combattantes s’affronte dans un tournoi organisé par Miss X appelé le « Queen of Fighters ». La récompense ? Un talisman permettant d’exaucer un souhait de son propriétaire.



Disposant d’un mode multijoueur ainsi que d’une campagne solo, SNK Gals' Fighters offre une expérience relativement riche pour tous les types de joueurs.