SnowRunner accueille un Crocodile avec un nouveau DLC

SnowRunner fait toujours le bonheur des aventuriers aimant explorer des routes accidentées au volant de gros camions. Saber Interactive et Focus Entertainment rajoutent régulièrement du contenu, et les studios lancent cette semaine le Crocodile Pack, un DLC qui comprend notamment un nouveau véhicule.

Eh non, pas de reptile ici, seulement un gros Step 33-64, surnommé Crocodile à cause du bruit de son moteur, qui rejoint le garage de SnowRunner avec trois équipements dédiés. Avec le module de maintenance et la citerne, le camion est capable de secourir d'autres véhicules en difficulté, tandis que la benne est là pour transporter divers matériaux. Le DLC n'est cependant pas inclus dans le Year Pass.

Au passage, les développeurs lancent une mise à jour gratuite dans SnowRunner, introduisant de nouveaux outils pour les moddeurs. En prévision de la Saison 7: Compete & Conquere, les créateurs pourront ainsi réaliser des mods pour Nintendo Switch, ou rendre compatibles d'anciens mods pour la console de salon portable nipponne. Comme sur PS4 ou Xbox One, Saber Interactive les validera avant de les mettre à la disposition des autres joueurs. Si vous n'avez pas le jeu, SnowRunner est vendu 39,99 € sur Amazon.