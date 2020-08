SOLDES du Xbox Live Deals with Gold : plus de 600 jeux au rabais, 10 % supplémentaires pour certains membres !

Pour ne pas changer, nous nous attardons sur les promotions de la semaine sur le Xbox Live de la Xbox One et de la Xbox 360. Le Major Nelson est chaud et partage une énorme liste de jeux baissant de prix pendant plusieurs jours. Mais attendant, ce n'est pas tout !

Les membres Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate économisent 10 % supplémentaires.

Voilà donc de quoi faire plaisir aux joueurs ! Notez que vous avez jusqu'à mardi prochain, 25 août, pour faire flamber votre carte bleue.

Note : les promotions signalées par un * sont uniquement accessibles aux membres Gold. Les réductions peuvent varier selon les régions.

