SOLDES du Nintendo eShop : des jeux Switch à jusqu'à -75 % avec les Offres Festives !

Les fêtes de fin d'année sont signe de cadeaux, mais aussi de bons plans pour faire plaisir ou se faire plaisir. Ce sera le cas sur le Nintendo eShop jusqu'au 30 décembre avec les Offres Festives, des rabais allant jusqu'à 75 % sur une sélection de titres incontournables et moins connus de la Switch.

Il y a donc de belles affaires à faire, que ce soit en profitant de Sonic Mania à 9,99 €, Dragon Ball FighterZ à 9,59 €, Cuphead à 13,99 €, Among Us à 3,43 € ou encore Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle à 14,79 €. Vous pouvez retrouver ces promotions sur ces jeux d'éditeurs tiers et la liste des 811 offres du moment sur l'application eShop de la Nintendo Switch ou sur le site officiel.

Si vous ne voulez pas créditer directement votre porte-monnaie sur l'eShop, des cartes cadeaux pour approvisionner son compte sont en vente à la Fnac.