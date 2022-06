SOLDES du Nintendo eShop : jusqu'à -67 % sur de gros jeux Switch avec les Super Promo !

Même en l'absence d'E3, le mois de juin reste une période d'excitation autour du jeu vidéo grâce au Summer Game Fest et aux nombreuses présentations d'éditeurs. Nintendo va surfer sur ce regain de passion des joueurs en leur invitant à se tourner vers des productions passées, dans le cadre des Super Promo de l'eShop.



Envie de récupérer Monster Hunter Rise à 29,99 € ? New Pokémon Snap ou The Legend of Zelda: Link's Awakening ou les deux premiers Xenoblade Chronicles à 39,99 € ? LEGO Star Wars : La Saga Skywalker à 47,99 € ? Ou Among Us pour seulement 3,21 € ? Alors, rendez-vous sur le portail en ligne ou directement sur la boutique numérique de votre Nintendo Switch pour profiter, et ce jusqu'au 19 juin 2022.

Si vous ne voulez pas créditer directement votre porte-monnaie sur l'eShop, des cartes cadeaux pour approvisionner son compte sont en vente à la Fnac.