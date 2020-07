SOLDES du PlayStation Store : 260 jeux PS4 à jusqu'à -90 % avec les Promotions de juillet, du lourd en vue !

Tous les mercredis ou presque, c'est la même chose. Le PlayStation Store nous propose de nouvelles réductions sur son catalogue pour nous inciter à dépenser et profiter de bonnes affaires. Jusqu'au 23 juillet à 23h59, nous avons accès aux Promotions de juillet, avec des rabais de jusqu'à 90 % sur certains produits (et pas seulement 70, comme indiqué dans le visuel des promos).

Far Cry 3: Classic Edition se retrouve ainsi à 2,99 €, State of Mind à 7,99 €, Marvel's Spider-Man à 19,99 €, Assassin's Creed Odyssey à 19,99 €, Resident Evil 7 à 9,99 € ou encore Need for Speed à 9,99 €. Pour la liste complète des 260 jeux PS4 en promo, ça se passe directement sur le PlayStation Store !

Et sinon, l'offre de la semaine, c'est l'Ultimate Edition de Dragon Ball FighterZ qui passe de 114,99 € à 19,54 € !

