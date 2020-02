SOLDES du PlayStation Store : les jeux japonais jusqu'à -70 % avec l'offre Big in Japan

Vous reprendrez bien une vague de promotions supplémentaires sur le PlayStation Store ? Eh oui, alors l'offre des « Jeux indispensables » a été lancée mercredi, mettant en avant des titres bien occidentaux, ce sont les productions japonaises qui peuvent désormais être trouvées à petit prix avec la traditionnelle promotion Big in Japan. Voici ce qu'en dit le PlayStation Blog :

La promotion Big in Japan revient sur le PlayStation Store cette semaine, et met en avant une sélection des meilleurs titres PS4 issus des studios de développement d'Extrême-Orient. Pendant cette promotion, vous pouvez économiser jusqu'à 70 % sur des classiques modernes tels que Resident Evil 2, Kingdom Hearts III, NieR: Automata, Tekken 7 et plus encore.