SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 70 % de réduction sur de grosses productions avec les Offres de juillet, les Jeux à moins de 15 € de retour

Quand il n'y en a plus, il y en a encore et ce proverbe s'applique bien aux promotions du PlayStation Store. Les Offres de milieu d'année, Niveau supérieur et Jeux à moins de 20 € vont dans quelques heures disparaître, tandis que les Réductions S-F vont se poursuivre encore une semaine. Pas de relâchement pour autant, car deux autres opérations viennent d'être lancées.

Nous avons d'un côté les Offres de juillet avec des remises conséquentes pouvant s'élever à -70 % sur des titres de la trempe de NBA 2K22 dès 10,49 €, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles à 35,99 € ou Resident Evil 2 à 15,99 €. De l'autre, ce sont donc les Jeux à moins de 15 €, bien plus nombreux et comprenant par exemple la trilogie Metro à 14,99 €, JoJo's Bizarre Adventure: Eyes of Heaven à 9,79 € ou encore Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered à 9,99 €.

Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu'au jeudi 21 juillet à 00h59 pour en profiter.

Achat d'une carte PSN :