SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 90 % de promotion sur 478 jeux et DLC PS5, PS4 et PSVR avec La Planète des Réductions !

Les Offres de milieu d’année touchent à leur fin cette semaine, alors le PlayStation Store nous propose logiquement une nouvelle vague de soldes. Les promotions de La Planète des Réductions sont valables jusqu'au 22 juillet et mettent en lumière pas moins de 478 références avec jusqu'à 90 % de rabais, parmi lesquelles des jeux et DLC pour PS5, PS4 et PSVR.

Si vous voulez un Resident Evil 2 à 15,99 €, The Last of Us Remastered à 9,99 €, Kingdom Hearts All-in-One pour 27,49 €, Burnout Paradise Remastered pour 7,99 €, WRC 5 eSports Edition pour 1,99 €, Sébastien Loeb Rally EVO pour 4,49 € ou autre, c'est peut-être le moment de craquer. Vous pouvez retrouver l'ensemble des offres directement sur la boutique numérique de votre console ou sur le site officiel du PlayStation Store.

