SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 75 % de remise avec les Jeux indispensables et l'offre Prolongez l'expérience

C'est cette nuit que les offres de Méga mars vont prendre fin sur le PlayStation Store, mais il y a déjà largement de quoi la remplacer. En effet, depuis quelques jours déjà, l'opération Prolongez l'expérience a fait son retour, proposant 410 références dont de nombreux DLC et autres extensions, avec dans l'ensemble jusqu'à 75 % de remise (voir plus) jusqu'au 21 mars à 00h59. Nous y retrouvons par exemple Dragon Ball Xenoverse 2 dans sa Special Edition à 29,99 €, la compilation Kingdom Hearts All-In-One à 43,99 €, Control Ultimate Edition à 9,99 € ou encore Wolfenstein: Alt History Collection à 13,99 €.

À cela vient désormais se rajouter une sélection de Jeux indispensable, toujours avec la même promesse de jusqu'à 75 % de remise, qui couvre 1 331 articles, dont une liste fournie par le PlayStation Blog est disponible en page suivante. Parmi eux, se trouvent Prince of Persia The Lost Crown à partir de 29,99 €, Days Gone à 15,99 €, Need for Speed Heat Édition Deluxe à seulement 3,99 € (oui, 95 % de réduction), Outer Wilds: Archaeologist Edition à 23,99 €, la DOOM Slayers Collection à 7,49 € et bien plus.

Vous avez jusqu'au jeudi 28 mars à 00h59 pour en profiter.

