SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -80 % de remise avec les promotions Bandai Namco et les Offres de milieu d'année

Les Doubles Réductions PlayStation Plus et offres PlayStation Indies ont pris fin cette semaine, mais pas de panique si vous êtes en quête de jeux à petits prix, car deux nouvelles opérations leur ont succédé. Nous avons d'un côté les Offres de milieu d'année avec pas moins de 1 655 références qui voient leur tarif diminuer jusqu'à -75 % et dont la liste est à consulter en page suivante. Vous pouvez également consulter le tout directement via le PlayStation Store.

De l'autre, ce sont quelques productions de Bandai Namco et leurs DLC que vous pouvez vous offrir avec jusqu'à -80 % de réduction voire plus pour quelques cas, à retrouver ici. Avec Tales of Arise à seulement 19,59 € pour les amateurs de RPG, la compilation Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy à 7,99 €, Ace Combat 7: Skies Unknown à 9,79 € ou le récent Dragon Ball: The Breakers Special Edition à 14,99 €, il y a de quoi se faire plaisir.

Dans tous les cas, vous avez jusqu'au jeudi 6 juillet à 00h59 pour en profiter.

