SOLDES du PlayStation Store : le plein de bonnes affaires avec jusqu'à 80 % de promo sur plus de 500 DLC !

Les promotions des Choix des Critiques sont encore actives jusqu'à la semaine prochaine sur le PlayStation Store. Mais une fois encore, Sony Interactive Entertainment va superposer les opérations en ajoutant des rabais sur pas moins de 565 extensions, valables jusqu'au 24 février 2022.



Envie de débloquer La Ville qui ne dort jamais pour Marvel's Spider-Man pour 9,99 €, du Season Pass d'Assassin's Creed IV: Black Flag pour 4,99 € ? Du stand-alone Call of Duty: Black Ops III - Zombie Chronicles pour 14,99 € ? Du Season Pass de Dying Light à 14,99 € ? Plus que jamais, ces soldes vous demanderont de fouiller pour trouver la perle rare qui vous fera replonger dans un jeu que vous avez apprécié, mais il y a clairement de quoi s'amuser. Vous pouvez retrouver tous ces bons plans donnant accès à jusqu'à 80 % de réductions sur certaines productions directement via vos consoles, ou sur le site en ligne.