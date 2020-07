SOLDES du PlayStation Store : plus de 470 jeux PS4 à jusqu'à -90 % avec les Super Promo d'Été, de la folie !

Sony Interactive Entertainment manque parfois d'originalité pour nommer ses vagues de soldes, mais cela n'entache pas leur qualité. Après les Promotions de juillet, place donc aux Super Promo d'Été, nous permettant de profiter de 474 jeux et extensions PS4 et PlayStation VR avec des tarifs réduits, du 22 juillet au 6 août.

Parmi les meilleures offres, il y a eFootball PES 2020 à 7,49 €, The Last of Us Remastered à 9,99 €, Horizon Zero Dawn - Complete Edition à 12,99 €, Gran Turismo Sport à 12,99 €, Tekken 7 à 9,99 € ou encore DOOM à 5,99 €. Pour découvrir l'intégralité des promotions du moment, amenant des réductions de jusqu'à 90 % sur certains produits, ça se passe directement sur le PlayStation Store.



Achat d'une carte PSN