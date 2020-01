Solomon Program : un jeu de chasse et collecte de monstres annoncé sur Switch par Konami

Pokémon, Dragon Quest Monsters, Digimon... Il existe déjà plusieurs jeux où le but est de chasser et collectionner des créatures en tout genre, mais Konami veut proposer un nouveau concurrent sur le marché.

L'éditeur a profité du dernier numéro de Monthly CoroCoro pour révéler Solomon Program, un RPG dont tout le gameplay consistera à combattre via des logiciels, avec et contre des monstres variés, dans un monde à l'esthétique manga assumée. En parlant de manga, un ouvrage papier spécial illustré par Ametarou et publié par MiraCoro Comic est déjà prévu pour étoffer l'univers de la licence, avec une certaine Beta en héroïne et le démoniaque Gishiki qui croisera sa route.

Solomon Program est prévu sur Switch, et les informations à son sujet s'arrêtent là pour le moment, mais il se pourrait que nous en sachions plus rapidement.

Un code pour une démo sera en effet contenu dans le magazine papier MiraCoro Comic Ver. 2.0 du 17 janvier prochain, et s'il n'est pas dit qu'il pourra être utilisé dès le jour même, une version d'évaluation devrait rapidement pointer le bout de son nez. Nous saurons alors jusqu'où s'élèvent les ambitions de cette nouvelle franchise.