SONDAGE DE LA SEMAINE : The Last of Us Part II, allez-vous craquer pour cette nouvelle aventure ?

The Last of Us Part II est le nouveau bébé de Naughty Dog qui verra le jour sur PlayStation 4. Sony Interactive Entertainment a annoncé, il y a peu, la venue d'une PS4 Pro à l’effigie du jeu, ainsi qu'un casque Gold et un disque dur externe Seagate. Cette production arrive à grands pas dans nos rayons, notre question est la suivante : allez-vous craquer ?

Vous l'attendez avec impatience ? Sans plus ? Qu'est-ce qui vous attire ? En plus de participer à notre Sondage de la semaine en cliquant sur le bouton ci-dessous, nous vous invitons à réagir dans les commentaires de cet article.

Pour rappel, la date de sortie de The Last of Us Part II est fixée au 19 juin 2020 ; au passage, au moment où nous écrivons ces lignes, l'édition steelbook est à 62,99 € au lieu de 71,99 € sur Amazon. Bref, nous vous laissons la parole... À vos claviers !