Sony drague un peu plus les joueurs PC avec ce nouveau produit

Source: Blog PlayStation

Lors du PlayStation State of Play Japan, le constructeur a dévoilé un périphérique pour les joueurs PS5, mais surtout destiné aux joueurs PC.

Sony lorgne de plus en plus sur les PC. Le constructeur de la PlayStation 5 porte désormais la plupart de ses jeux sur ordinateur, séduisant un nouveau public. Le géant japonais préparerait même une fonctionnalité cross-buy, à en croire des pictogrammes découverts par des internautes. Mais, hier soir, lors du PlayStation State of Play Japan, Sony a dévoilé un produit bien officiel : un moniteur gaming.

Un écran PC/PS5 made in Sony

Oui, Sony a présenté un écran pour le jeu vidéo. Le moniteur de 27 pouces affichera une image QHD (2560 x 1440) IPS, idéale pour jouer sur son bureau. L'écran embarquera évidemment toutes les technologies modernes comme le support VRR, l'Auto HDR Tone Mapping et le rafraîchissement à 120 Hz pour les PlayStation 5 et PS5 Pro. Connecté à un PC ou à un Mac, le moniteur pourra même grimper jusqu'à 240 Hz ! En plus de tout cela, l'écran dispose d'un emplacement pour y déposer et recharger une manette DualSense ou DualSense Edge.

Une connectique très classique

À l'arrière de ce moniteur gaming 27", nous retrouvons des supports de montage VESA, deux ports HDMI 2.1 et un port DisplayPort 1.4 compatibles PS5 et PC, deux ports USB-A, un port USB-C, des haut-parleurs stéréo et un port audio jack 3.5 mm.

Quand sortira l'écran gaming de Sony ?

Ce moniteur gaming 27 pouces vous intéresse ? Eh bien, mauvaise nouvelle, Sony ne le proposera qu’aux États-Unis et au Japon. L'écran sortira en 2026, à un prix encore inconnu. D'autres écrans gaming sont disponibles sur Cdiscount.

