Sony Pictures : Venom 3, un film sur le super-vilain El Muerto et un nouveau SOS Fantômes confirmés

Malgré l'échec public et critique de Morbius, Sony Pictures veut continuer à pousser ses productions cinématographiques autour de l'univers de Spider-Man. Spider-Man: Across the Spider-Verse a tout de même vu les dates de sortie de ses deux parties retardées, au même titre que le projet Madame Web. Le long-métrage sur Kraven le chasseur avec Aaron Taylor-Johnson est lui plus que jamais d'actualité.

Les premières images du projet prévu pour le 13 janvier 2023 aux États-Unis ont en effet été montrées hors caméra au public de la CinemaCon, où Sony Pictures a fait plusieurs annonces intéressantes. Déjà, la production d'un Venom 3 a été confirmée, ce qui veut dire que Tom Hardy et son Symbiote vont rempiler pour une nouvelle aventure. Sinon, un autre vilain va être porté à l'écran : il s'agira d'El Muerto, un méchant très brièvement apparu dans les comics Friendly Neighborhood Spider-Man en 2006.

Ce catcheur méconnu des néophytes, dont le vrai nom est Juan-Carlos Estrada Sanchez, fait partie d'une famille qui se transmet un masque conférant une force surhumaine de père en fils. Le rite de passage implique de battre le mystérieux El Dorado afin d'en hériter, mais Juan-Carlos ayant refusé le combat, il a vu son père obligé de se sacrifier pour le protéger. Clément, El Dorado lui a tout de même accordé la vie et le précieux artefact, à condition qu'il démasque un autre combattant de valeur d'ici 10 ans pour se racheter : Spider-Man est donc logiquement devenu sa némésis.

Nous ne savons pas comment ce scénario farfelu sera adapté, mais il a déjà été confirmé que c'est le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny aka Benito Antonio Martínez Ocasion qui prêtera ses traits au protagoniste. Ce ne sera pas sa première incursion dans la lutte : il avait joué les catcheurs lors de plusieurs prestations pour la WWE. La date de sortie d'El Muerto au cinéma est d'ores et déjà fixée au 12 janvier 2024, la nomination d'un réalisateur et du casting devrait donc être assez rapide.

Et sinon, Sony Pictures a aussi confirmé qu'il y aura encore un nouveau Ghostbusters après S.O.S. Fantômes : L'Héritage, sans donner de date de sortie ou d'acteur attaché au projet. Ce dernier est d'ailleurs disponible en Blu-ray à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : CRITIQUE de S.O.S. Fantômes : L'Héritage, la saga Ghostbusters reprend ses esprits