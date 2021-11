Sony : une plainte déposée pour discrimination sexuelle en Californie

Depuis quelques années, les langues se délient dans le milieu du jeu vidéo, des studios comme Ubisoft, Riot Games ou encore Activision-Blizzard. Jim Ryan de Sony Interactive Entertainment avait d'ailleurs pointé du doigt les agissements de Bobby Kotick récemment, mais son entreprise est à son tour dans la tourmente.

Comme le rapporte Axios, une plainte a été déposée en Californie par une ancienne analyste de la sécurité informatique de chez PlayStation. Emma Majo compte attaquer Sony en class action et pointe notamment du doigt le traitement des femmes au sein de l'entreprise, brandissant l'Equal Pay Act des États-Unis et affirmant :

Sony discrimine les employées, y compris celles qui sont des femmes et celles qui s'identifient comme étant des femmes, en matière de rémunération et de promotion et les soumet à une culture de travail à prédominance masculine.

L'ancienne employée mentionne notamment un manager qui ne répondait qu'à des hommes, ses demandes de promotions ignorées et surtout son licenciement cette année après avoir déjà déposé plainte pour le parti pris sexiste de son entreprise, Sony Interactive Entertainment. Emma Majo explique en effet qu'elle a été officiellement mise à la porte à cause de la fermeture de son service, alors même qu'elle ne faisait pas partie de celui-ci, et affirme que les autres femmes au sein de PlayStation ont bien plus de mal à obtenir une promotion que les hommes.

Pour le moment, Sony n'a pas réagi à ce dépôt de plainte, mais l'affaire va évidemment se poursuivre dans les prochains mois.