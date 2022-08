Space for Sale : incarnez un agent immobilier de l'espace dans cette nouvelle licence de THQ Nordic

Le THQ Nordic Digital Showcase fut l'occasion de découvrir plusieurs nouvelles franchises, dont Space for Sale, signé Mirage Game Studios (Little Big Workshop). Son concept sera très original, car nous y incarnerons un agent immobilier de l'espace, devant satisfaire les exigences de ses clients tout en rentrant en contact avec la faune locale, en essayant bien évidemment de réaliser un maximum de profit.

Ce jeu de gestion pas comme les autres sera jouable seul ou en coopération à 2, comme vous pouvez le voir dans les premiers visuels.

Space for Sale accompagne le périple d'un agent immobilier intergalactique qui s'est donné pour mission de construire des maisons, logements et autres résidences de luxe d'un bout à l'autre de la galaxie. Votre liste de clients aliens ne cesse de s'allonger... et ils sont toujours plus exigeants.

Sur le marché de l'immobilier, c'est l'emplacement qui fait tout. Alors, partez à la découverte des merveilles disséminées aux quatre coins du système solaire et, plus important encore, tâchez d'en tirer un max de profit ! Mais prudence... la faune et la flore locales ne sont pas toujours très accueillantes. Mais à force d'observation et d'expériences collaboratives, il se pourrait bien que vous finissiez par les trouver utiles. Apprenez comment les formes de vie locales se sont adaptées aux rigueurs de leur habitat et puisez dans vos observations pour améliorer vos structures et gadgets !

Un environnement à génération procédurale

Explorez des paysages spectaculaires sur plusieurs planètes

C'est le cadre qui fait tout !

Accumulez des ressources, puis construisez des domaines et revendez-les à prix d'or. Soyez créatif : improvisez les moyens de satisfaire les exigences de vos clients.

Interagissez avec la faune et la flore

Apprivoisez un environnement aussi stupéfiant que périlleux et déduisez de vos observations les moyens d'améliorer vos créations.

Multijoueur à 2

Jouez avec un ami en multijoueur drop-in/drop-out (jusqu'à 2 joueurs).