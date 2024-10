Spatial Ops : le FPS en réalité mixte sort bientôt, la date de sortie dévoilée !

En décembre 2022, Resolution Games, déjà derrière l'excellent Demeo, dévoilait Spatial Ops, un jeu de tir à la première personne en réalité mixte. Un titre ambitieux et novateur, permettant à huit joueurs de transformer leur espace réel en terrain de jeu urbain pour des affrontements en MR grâce à la technologie Passthrough.

Cette semaine, Resolution Games donne des nouvelles de son FPS. La date de sortie de Spatial Ops est fixée au 14 novembre 2024 sur les Meta Quest 2, 3/3S et Pro, ainsi que sur les casques PICO 4, 4E et 4 Pro dans une Campaign Edition. Oui, les PICO seront dépourvus de modes multijoueur, dommage. Voici une présentation de Spatial Ops :

Au cours de l'aventure palpitante de ce jeu de tir à la première personne en réalité mixte, les joueurs et joueuses incarnent des agents d'élite chargés de défendre la Terre contre des menaces mystérieuses. Il est désormais évident que d'autres dimensions existent. Il y a quelques années, des portails ont commencé à s'ouvrir dans diverses régions de la Terre, libérant des entités étranges dont certaines ont fini par croiser le chemin des humains. Depuis, des agents remplissent des missions périlleuses et s'aventurent dans des royaumes inexplorés pour affronter et vaincre les factions malveillantes qui menacent notre monde.

Arène - Affrontez vos amis avec le mode de combat multijoueur où personne n'est à l'abri ! Délimitez une salle entière pour des parties de type laser-tag en local, de 1v1 jusqu'à 4v4, dans différents modes de jeu comme Chacun pour soi, Match à mort par équipes, Capture du drapeau et Domination.

Campagne - Découvrez l'histoire à l'origine du conflit dans une expérience solo de 2 heures ! Dans une ambiance inspirée des films d'action/SF des années 80, incarnez un agent à travers sept niveaux spécialement conçus et scénarisés, tandis que des portails surgissent tout autour de vous. Développez votre personnage en débloquant et en améliorant vos armes dans votre quête pour sauver le monde.

En attendant de découvrir Spatial Ops en réalité mixte sur les Meta Quest et PICO le mois prochain

