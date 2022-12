Spatial Ops : le premier FPS compétitif en réalité mixte disponible gratuitement en bêta ouverte !

Le premier FPS compétitif en réalité mixte, Spatial Ops, est maintenant disponible en téléchargement gratuit en version bêta ouverte sur SideQuest. Prenant en charge jusqu'à 8 joueurs et utilisant la technologie Passthrough, les joueurs peuvent transformer n'importe quel espace du monde réel en un champ de bataille urbain et dominer leurs amis dans une action palpitante.





Les joueurs cartographieront leur monde pour créer des espaces de jeu personnalisés qui combinent des objets physiques et numériques, puis s'engageront dans des combats sur ces cartes avec leurs amis. Des revolvers et des boucliers antiémeutes aux grenades propulsées par fusée, Spatial Ops ne manque pas d'armements pour sortir de son casier d'armes virtuel, alors qu'il met les joueurs au défi de se cacher derrière des objets à la fois réels et numériques pour esquiver les tirs venant des ennemis et livrer leurs propres tirs dans des parties Deathmatch, Domination ou Free-for-All.

À noter, il faut avoir un casque Meta Quest 2 ou un Meta Quest Pro et avoir passé son compte en mode développeur pour pouvoir le tester. Si vous cherchez comment faire, notre tutoriel vidéo est par ici.

Si vous voulez vous offrir un Meta Quest 2, sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 € (avec Beat Saber et Resident Evil 4 VR offerts en ce moment).