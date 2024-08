Squirrel with a Gun : l'improbable jeu avec un écureuil et des armes tient ses dates de sortie

Dee Dee Creations a eu la curieuse idée de développer Squirrel with a Gun. Le titre est évocateur, c'est un jeu vidéo qui permettra de contrôler un écureuil dans un monde ouvert bac à sable et d'utiliser diverses armes à feu et véhicules, pas forcément adaptés à sa petite taille. Mais, visiblement, le rongeur a la force de soulever un lance-roquette et de mettre K.O. des agents secrets.

Le jeu était présent cette semaine à la gamescom 2024, d'abord au Futur Games Show avec une bande-annonce délirante. Les développeurs ont alors annoncé que la date de sortie de Squirrel with a Gun est fixée au 29 août 2024 sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. Mais Dee Dee Creations n'a pas tardé à évoquer les versions pour consoles de salon et précise aujourd'hui que Squirrel with a Gun sortira le 15 octobre prochain sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Maximum Entertainment éditera le jeu sur toutes les plateformes et distribuera même des éditions physiques sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, déjà disponible en précommande contre 29,99 € sur Amazon.