Squirrel with a Gun : gros flingues et gobage de glands dans une délirante vidéo de lancement

Dans la pure lignée des Goat Simulator, Maximum Entertainment et Dee Dee Creations viennent de lancer Squirrel with a Gun. Un titre déjà disponible sur PC depuis cet été, mais qui débarque aujourd'hui sur les consoles de dernière génération de Sony et Microsoft. Place à la bande-annonce de lancement :

Comme son nom l'indique si bien, Squirrel with a Gun nous permet d'incarner un écureuil avec un pistolet, mais pas seulement. Le rongeur peut utiliser un tas d'armes et d'accessoires pour transformer un paisible quartier résidentiel en véritable chaos. Voici une brève présentation du jeu :

Dans Squirrel with a Gun, vous n'êtes au départ qu'un rongeur avec un rêve. Cependant, une fois équipé d'une des nombreuses armes à feu que les écureuils rencontrent si souvent dans la nature, vous utiliserez un arsenal d'armes pour affronter les agents qui vous traquent. Résolvez des salles de puzzle complexes pour collecter des glands d'or et relevez des défis uniques en faisant preuve de créativité avec votre arsenal d'armes. Vous devez vous échapper rapidement ? Tirez avec votre arme et utilisez le recul pour vous propulser en lieu sûr. Avec des armes variées à collectionner, des voitures télécommandées à voler et des gâteaux d'anniversaire à manger, le monde est à vous dans Squirrel with a Gun.

Squirrel with a Gun est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, l'édition physique pour consoles inclut la tenue Nuts for Nuts, deux skins d'écureuil, des autocollants et une affiche de film, vous pouvez l'acheter à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.