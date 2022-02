Star Wars : Le Pouvoir de la Force, le jeu d'action apprécié de 2008 revient sur Switch

Si Star Wars : Le Pouvoir de la Force II a précipité l'arrêt de la série en raison de sa médiocrité, Star Wars : Le Pouvoir de la Force reste un bon souvenir pour de nombreux joueurs. Et il pourrait bientôt trouver sa place dans les mémoires de nouveaux, grâce à un inattendu portage.

Bien longtemps après sa sortie initiale en 2008, à l'époque sur PlayStation 2, PlayStation 3, Wii et Xbox 360, il va être de nouveau proposé sur Nintendo Switch. C'est Aspyr Media qui s'en charge, habitué à reproposer des classiques de la série Star Wars comme Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, Racers et Republic Commando. Il sera basé sur la version Wii, en laissant le choix entre les commandes classiques et la détection via les Joy-Con.

Vous êtes Starkiller, l'apprenti secret de Dark Vador, formé dans la poursuite et la destruction des Jedi. Utilisez vos pouvoirs de la Force dévastateurs et vos techniques au sabre laser pour remplir votre mission. Tout comme la version de 2008 sur Nintendo Wii, utilisez les commandes de mouvement du Joy-Con Nintendo et ressentez tout le pouvoir destructeur de la Force ou défiez un ami en mode Duel multijoueur local en 1 contre 1 ! Incarnez l'apprenti secret de Dark Vador et détruisez quiconque s'opposera à vous et votre quête ultime. Découvrez l'histoire inédite de l'apprenti secret qui se déroule entre Star Wars : La Revanche des Sith et Star Wars : Un nouvel espoir.

Déchaînez des pouvoirs de la Force épiques ! Tout comme la version originale sur Nintendo Wii, les joueurs peuvent déclencher leurs pouvoirs de la Force dévastateurs et leurs techniques au sabre laser à l'aide des commandes de mouvement du Joy-Con Nintendo.

Mode Duel multijoueur local. Choisissez parmi 27 personnages pour affronter un ami en mode Multijoueur local et déterminer le Jedi le plus puissant de la galaxie !

Explorez la galaxie de Star Wars. Battez des maîtres Jedi sur des mondes connus, y compris la Cité des Nuages et Kashyyyk, le monde natal des Wookiees, ou d'autres lieux uniques comme la planète florale de Felucia et la planète dépotoir de Raxus Prime.

Pour les curieux, la date de sortie de Star Wars: The Force Unleashed, selon son titre anglais, est calée au 20 avril 2022 sur l'eShop.