RUMEUR sur Star Wars : Le Pouvoir de la Force, un troisième opus serait en développement

Alors que la Saison 2 de The Mandalorian a été exhibée un nouveau trailer, Star Wars : Le Pouvoir de la Force revient sur le devant de la scène après dix ans de silence. Pour rappel, il s'agit d'une franchise développée et éditée par LucasArts. Deux titres sont sortis sur les machines de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft, de Nintendo et sur PC en 2008 et 2010. Ces derniers nous mettaient dans la peau de Starkiller, l’apprenti du célèbre Dark Vador, qui nous envoyait tuer les derniers Jedi encore en vie dans la galaxie.

Il semblerait donc qu’un troisième opus de la franchise soit en développement selon les dires de Daniel Richtman. Toutefois, nous devrons uniquement nous contenter de cela... L’insider n’a pas donné plus de détails, et Disney et Electronic Arts n’ont pas confirmé la chose. Cette information doit être prise avec de grosses pincettes, sachant que d’autres rumeurs courent sur d’autres productions de la saga de George Lucas. Wait and see…

