Star Wars Outlaws aura droit à du contenu jusqu'en 2025 au travers de son Season Pass, avec des personnages appréciés

C'est désormais la dernière ligne droite pour Star Wars Outlaws, le prochain jeu d'Ubisoft et Massive Entertainment. Passé gold au début du mois dernier, ses configurations PC ont été dévoilées la semaine dernière. Les aperçus de gameplay ont eux déjà été nombreux et, hormis une évidente bande-annonce de lancement, il ne reste sans doute plus grand-chose à montrer concernant l'expérience prévue à la sortie. Toutefois, il restait un élément encore peu détaillé, à savoir l'inévitable Season Pass qui viendra prolonger l'aventure au fil des mois, comme dans la plupart des jeux de l'éditeur.

Comme prévu, le 30 août au lancement de Star Wars Outlaws (et même dès le 27 grâce à l'Accès Anticipé), les possesseurs de ce Season Pass recevront le pack personnage Raid de Kessel contenant des apparences inspirées par Han Solo. À cela s'ajoutera la mission exclusive Le pari de Jabba auprès de son cartel, qui mettra en scène ND-5, ce dernier ayant une dette à rembourser. Ubisoft précise que tous les joueurs croiseront cet antagoniste iconique au cours de l'aventure de Kay.

Il faudra ensuite patienter jusqu'à cet automne avant de découvrir le premier pack scénarisé intitulé Wild Card. Kay devra y infiltrer un tournoi de Sabacc aux enjeux élevés et croisera alors la route de Lando Calrissian. Elle découvrira rapidement que tout cela cache autre chose. Notez que ce jeu de cartes bien connu de la licence sera jouable de base. En plus de cette extension, deux bundles cosmétiques sortiront à la même période, intitulés Hunter's Legacy et Cartel Ronin. Le premier devrait donc au moins donner lieu à une apparence inspirée d'une armure mandalorienne, tandis que l'autre pourrait être lié aux Melittos et au clan Ashiga compte tenu du nom utilisé.

Enfin, le deuxième pack scénarisé nommé A Pirate's Fortune paraîtra au printemps 2025 et fera se croiser Kay avec un pirate vétéran bien connu des fans, Hondo Ohnaka, alors qu'il cherche à régler des comptes avec un gang de pirates.

Pour rappel, Star Wars Outlaws sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store). Vous pouvez le précommander à partir de 69,99 € sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

Lire aussi : PREVIEW Star Wars Outlaws : une virée galactique prometteuse