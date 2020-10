Star Wars: Squadrons, les notes de la presse anglophone

Après les Star Wars Battlefront et Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts nous emmène dans de nouvelles galaxies lointaines, très lointaines avec Star Wars: Squadrons. Cette production Motive Studios nous invite à des parties de dogfight en solo dans une campagne scénarisée ou en multijoueur, pour des sensations de haute volée et un tas de vaisseaux à piloter. Le jeu est disponible depuis hier, et peut être acheté pour 34,99 € sur PC, PS4 et Xbox One sur Amazon.fr. Mais qu'en pense la presse ?



Quelques journalistes ont rendu leur verdict sur ce Star Wars: Squadrons, qui affiche actuellement un très beau 81/100 sur Metacritic. Beaucoup saluent sa campagne efficace qui permet de se familiariser avec ses mécaniques, accessibles, mais avec tout de même plusieurs gammes de fonctionnalités à maîtriser, avant de se lancer dans de prenantes parties en ligne. Les graphismes sont sublimes, la jouabilité en VR est réussie sans être parfaite, et l'amour pour la série se ressent à tous les niveaux. Les rares critiques viennent du manque de sensations vraiment épiques qui auraient sublimé le projet, ou du peu de variété dans les modes et les maps multijoueurs.

