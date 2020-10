Star Wars: Squadrons, 5 petits conseils avant de vous lancer dans cette aventure !

Je trouve ce SW Squadons plutôt très bon sur PC.



Une mention toute particulière pour le son en 7.1 qui est excellent !



Par contre gros bug sur la VSynch dans les Options vidéo du jeu qui ne fonctionne pas quand on va dans le mode Entrainement/Multijoueur (elle est OK dans le mode Campagne/Histoire).



Seul moyen de contourner cela : aller dans le Panneau de Contrôle Nvidia (Windows) et mettre le VSynch activé dedans, tout comme imposer un frame rate de 61 fps au même endroit.



Cela permet ce VSynch actif d’avoir un jeu très fluide, et surtout sans Tearing qui est vraiment énorme sinon dans ce Squadrons…



Et je trouve que la maniabilité (sur PC) à la manette (Elite S2) est très bonne, sans devoir ressortir un Hotas des familles…