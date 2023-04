Star Wars Jedi: Survivor, les notes de la presse anglophone

Quatre ans après Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts et Respawn Entertainment sont de retour avec une suite, Star Wars Jedi: Survivor, mettant toujours en scène Cal Kestis et BD-1, après l'Ordre 66 et l'Épisode IV : Un Nouvel espoir. Le titre arrivera en fin de semaine sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération, mais la presse anglophone livre déjà son verdict.

Les notes de Star Wars Jedi: Survivor sont très bonnes, voire excellentes. Le titre brille par son scénario bien écrit et passionnant, ses combats au sabre laser techniques, ses phases de plateforme grisantes et son contenu, même s'il fait parfois office de remplissage. Du côté des points négatifs, eh bien, certains personnages secondaires sont assez mal écrits et le jeu souffre également de pas mal de soucis techniques.

La date de sortie de Star Wars Jedi: Survivor est fixée au 28 avril 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter contre 61,99 € sur Amazon.